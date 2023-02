Diputados se encamina a convalidar el juicio contra la Corte

“Las acusaciones carecen de fundamentos y son arbitrarias, casi ninguna apunta a la causal de mal desempeño que prevé la Constitución, sino que sencillamente los acusan porque no están de acuerdo con los fallos dictados. Cómo el caso de la coparticipación en donde se falló a favor de la ciudad de buenos aires”, dijo la legisladora. Y remarcó: “Mañana no debería aprobarse la admisibilidad, pero si lo hacen imponiendo la mayoría vamos a seguir defendiendo en cada instancia la división de poderes y la República porque al presidente (Alberto) Fernández no le interesa tener una mejor Justicia. Eso quedó evidenciado”.