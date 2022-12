Alfaro: “sigo creyendo que Jaldo no es el candidato de Manzur; no lanzaron fórmula”

El líder del Partido por la Justicia Social (PJS) consideró también que lo que pasó ayer en el Salón Blando de la Casa de Gobierno no fue un lanzamiento de fórmula. En primera instancia porque Manzur no dijo en su discurso que él sería candidato a vicegobernador (sí lo mencionó posteriormente con la prensa). Y, principalmente, porque no es el estilo del peronismo. “A los lanzamientos de fórmula ellos lo hacen en actos rimbombantes, en estadios o clubes. Ese es el lanzamiento de fórmula”, desarrolló.