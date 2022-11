Mundial de Qatar 2022: por un insólito error, un argentino no pudo subirse al avión a Doha y se hizo viral

Bruno intentó realizar el trámite el domingo por la mañana, sin embargo, no pudo lograrlo ya que había sido rechazada porque la foto del pasaporte no era legible. “El domingo no se lo aprobaron. Solo le avisaron que estaba en trámite", cuenta Charly y agrega: "El lunes, día del viaje, ya contra las cuerdas, empezó a llamar y le explicaron que no relacionaban los ID de las entradas con el alojamiento que tenía, porque estaba a mi nombre, ya que lo había hecho yo”.