Macri, sobre las críticas de Manes: "Agrediendo a otro de la coalición les va a ir muy mal"

Y prosiguió: "En este momento estoy preocupado en que volvamos al poder con una coherencia que no tuvimos en 2015, porque nos juntamos un rato antes de la campaña con una única consigna: defender la república. Entonces, no teníamos claro un modelo de desarrollo, no había un debate interno y eso fue un obstáculo para hacer las reformas, más allá de que había una enorme mayoría de argentinos que solamente nos había dado un mandato institucional, no de cambio económico".