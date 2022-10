Rodríguez Larreta rechazó las declaraciones de Manes contra Macri

En diálogo con Radio Ciudadano News de Mendoza, Rodríguez Larreta sostuvo: "No estoy de acuerdo con lo que dijo". "Además la Justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en espionaje; yo sé fehacientemente que no estuvo involucrado pero además de mi convicción personal, lo dijo la Justicia", agregó.