Piden investigar a un ex ministro de Macri

En tanto, se produjeron novedades en cuanto al caso del atentado contra la vida de la ex presidenta. Jaqueline, la ex pareja de Nicolás Carrizo -preso como partícipe secundario del ataque- y madre de su hijo de 4 años, reveló que a principios de agosto, cuando nada hacía prever el atentado, él “me dijo que iba a ‘pegar’ algo grande y se iba a cagar en guita. Que lo esperara unos meses”. Por eso, ya cuando Carrizo había caído preso y el celular estaba incautado, la mujer le mandó este audio el 29 de septiembre: “ahora entiendo lo del negocio grande y sucio en el que te metiste; sos un pelotudo te arruinaste vos solo y manchaste a tus hijos. Espero no volverte a ver más, no te acerques a nosotros. Justo te venis a meter con Cristina”. Carrizo nunca se enteró de ese mensaje.