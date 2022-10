Ricardo Alfonsín, sobre el radicalismo: "No tiene nada que ver con el pensamiento liberal del PRO"

El referente radical se refirió, además, a las críticas del refirió a las críticas del Comité Nacional del partido por sus críticas al diputado Facundo Manes, quien se había manifestado contra Mauricio Macri. "Me llama la atención las reacciones del partido contra Manes porque ha dicho cosas que son de público conocimiento. Me parece que los radicales deberían exigir es que se discuta en el interior de JxC, no debería transformarse en un cuartel donde no se puede discrepar".