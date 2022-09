Causa Vialidad: continúan los alegatos de las defensas

Durante este juicio, la fiscalía pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez y diez años para el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas, el tucumano José López, y el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, entre otros acusados.