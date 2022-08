El hijo de Piñón Fijo habló después de conflicto con su padre y contó de qué trabaja

“Hermosa la gente de Deán Funes. Estoy súper contento”, dijo apenas bajó del escenario y añadió: “es muy fuerte estar acá. Mi papá es de acá, mi abuelo es de acá. Toda mi familia es de acá. Me sentí en casa. Me llevo el cariño de la gente, de los chicos. Honestamente, no me esperaba tanto cariño. Estoy con la adrenalina a full”.