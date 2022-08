Los hijos de Piñón Fijo reaccionaron al pedido de disculpas de su papá: “Sí pudiera rebobinar la escena, lo haría”

“Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, reencuentros, búsquedas. Nosotros no somos la excepción. Soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energía a la hora de pelear por lo que creo justo. Y muchas veces, objetivamente, quizás no lo sea”, empezó su relato.