"Esto no es un juicio contra Cristina Kirchner; es un juicio al peronismo", afirmó la vicepresidenta

"No me arrepiento".- La vicepresidenta afirmó que el proceso en su contra y el pedido de condena es un mensaje para la clase política. "Esto disciplina a la dirigencia política, para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo: decirle al FMI, pagarle y 'andate'; decirle dos veces que no a los fondos buitre; ¿decirles dos veces las AFJP, dos veces vaca muerta? No. Pero no me arrepiento", aseguró CFK. Y dijo "esto no es un juicio contra Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo".