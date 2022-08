Causa Vialidad: Cristina Fernández le contestará a la Justicia

“Un imputado puede declarar cuantas veces considere necesario y no puede ser confundido con las últimas palabras. Es imprescindible que revisen esta decisión porque se está desnaturalizando este proceso. No es posible avanzar en este proceso sin que se escuche a la señora Kirchner”, había manifestado Beraldi luego de que se informara la decisión del Tribunal. A pesar de esto, el TOF 2 ratificó su decisión de no hacer lugar al pedido e informó que el juicio se retomará el 5 de septiembre.