¿Cómo una protesta de taxistas derivó en un juego maravilloso como Stellar Blade?

"El reclamo estalló cuando las tecnologías de autos autónomos empezaron a avanzar, casi insinuando su implementación en un futuro próximo. Esto infundió el miedo en los taxistas de que estas tecnologías eventualmente tomarían lugar y reemplazarían su trabajo. Cuando los veía en huelga, me pregunté qué haría si eso me ocurriera, si un día los humanos fueran reemplazados totalmente por algo no-humano. Acá es donde se origina el tema de Stellar Blade. Con eso dicho, el enfoque del juego no debería ser eso, tratamos de crear un juego de acción y aventura que los jugadores puedan disfrutar a medida que siguen la historia de Eve".