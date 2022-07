Nación dictó un tipo de cambio para recibir dólares de la soja

En el marco de este anuncio, Miguel Pesce destacó que descontado el pago a cuenta de la AFIP, el tipo de cambio al que podrán acceder con los pesos del 30% de la operación será de 200 pesos. “Hemos tomado una serie de medidas, que no alteran el tipo de cambio, que no es ningún mix y no es un desdoblamiento cambiario”, destacó Pesce. Y recalcó: “Recogimos la demanda de la cadena de la soja, que se quejaba de que no tenían ningún instrumento financiero que les permitiera mantener el valor de la producción”.