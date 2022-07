"Dólar soja": la Sociedad Rural de Tucumán criticó la medida y dijo que es impracticable

"Entendemos que hay una desconceptualización y una falta de conocimiento y todo esto trae confusiones. Esto no es factible de hacerlo -remarcó-, tal cual lo presentan. Ellos dicen que hasta el 31 de agosto el productor tendrá acceso a un dólar de mayor valor y nos preguntamos cómo hacer para vender la mercadería que ellos dicen que tenemos. La mercadería no se vende de un día para el otro -insistió-. Esto no es especulación es administración. Como no entienden ni saben administrar las finanzas, entonces dicen estas cosas que no tienen ningún sentido", agregó.