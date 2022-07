"No es el momento de dar la discusión por el Salario Básico Universal", afirmó Pérsico

La postura de Pérsico difiere radicalmente de la de Juan Grabois, quien en las últimas horas le advirtió a Alberto Fernández que ya se está agotando el tiempo y que la situación "no da para más". "Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el Salario Universal, inventá otra cosa. No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros", había exigido el dirigente cercano al papa Francisco.