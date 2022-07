Grabois: “Alberto, te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no más”

“Es muy fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Me dicen hay que ser conscientes de la situación. Entonces Alberto que por lo menos no si no hay para que salgamos de la pobreza, salgamos de la indigencia. No es tan difícil Alberto. ¿Para que te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no más. Es matemática. Y si no te gusta el salario universal, salí e inventa otra cosa. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y calmanos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina”, enfatizó Grabois.