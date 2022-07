Pichetto apuntó al Papa y le pidió que expulse a Grabois "de su gabinete papal"

“¿Para qué te pusimos ahí? ¡Para que haya menos pobreza, no para que haya más! ¡Es matemática, hermano! ¡Y si no te gusta el salario universal, inventá otra cosa, traé una propuesta mejor! No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados: vení y calmanos a nosotros, porque hay algunos gauchos y gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo esta hambre en la Argentina”, expresó allí el dirigente social con el mensaje dirigido a Alberto Fernández.