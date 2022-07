Caso García Belsunce: "Soy lo que soy, no lo que quieren que sea. No maté a María Marta"

Tras las dos primeras jornadas y un par de audiencias con clima de mucha tensión entre las partes, Pachelo decidió hablar en estas horas y envió un mensaje a algunos medios. "Soy lo que soy, no lo que quieren que sea. No maté a María Marta. Nunca conocí a María Marta. No tenía problemas con ella. No hay pruebas en mi contra. No sé quién la mató", aseguró.