Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”

El verano 2026 arrancó con el sello típico del clima tucumano: calor, humedad y lluvias intensas. Así lo explicó a LA GACETA Cristofer Brito, observador del Servicio Meteorológico, quien advirtió que la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, con un período crítico previsto entre la noche y la madrugada.
“El inicio de enero fue bastante movido. Tuvimos precipitaciones, altas temperaturas y mucha humedad, algo completamente normal para esta época del año en Tucumán”, señaló Brito en "Buen Día Verano".
Según precisó, la alerta amarillo rige desde las 18 de este jueves hasta las 6 de la mañana del viernes, con un pico de actividad previsto entre las 21 y las 3 de la madrugada. “En ese lapso se esperan las precipitaciones más intensas. Por eso es importante que quienes deban circular lo hagan con mucha precaución”, remarcó.
El especialista explicó que las alertas meteorológicas se emiten cuando las condiciones previstas superan los parámetros habituales de cada región. “Cada provincia tiene promedios climáticos construidos en base a los últimos 30 años. Cuando un evento sale de ese rango de normalidad, se emite una alerta”, detalló. A esto se suma el análisis de variables como la inestabilidad atmosférica, el viento, la temperatura y los acumulados de lluvia, que determinan si el alerta será amarillo, naranja o rojo.
Respecto al fin de semana, Brito anticipó que el sábado continuará algo inestable, con sol, nubosidad y posibles chaparrones aislados por la tarde, mientras que el domingo se presentará más estable, con máximas que rondarán los 32 o 33 grados y sin lluvias. “El domingo va a ser, sin dudas, el mejor día del fin de semana”, afirmó.
En cuanto al panorama general, destacó que diciembre cerró con valores normales tanto en temperaturas como en precipitaciones. “El desvío térmico fue mínimo y las lluvias estuvieron dentro de lo esperado. Incluso, en algunas zonas como Monteros o el este provincial hubo un superávit”, indicó. Además, aclaró el impacto positivo de las lluvias en las zonas de montaña y en las cuencas hídricas: “Está ingresando muy buena cantidad de agua a los diques, como El Cadillal y La Angostura”.
Finalmente, Brito llevó tranquilidad al señalar que, aunque se esperan nuevos períodos de lluvias en los próximos días, el comportamiento del clima se mantiene dentro de los parámetros normales. “Tenemos calor, humedad y lluvias, pero nada extremo. Es el verano tucumano de siempre y estas precipitaciones son necesarias para los campos y para acumular agua de cara a los meses secos”, concluyó.