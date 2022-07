¿Se sabrá al fin quién mató a María Marta García Belsunce?

El abogado Roberto Ribas, principal defensor de Pachelo, aseguró que su cliente es totalmente inocente del crimen y que está probado en el expediente que Pachelo nunca entró a la casa. “María Marta García Belsunce murió, pero no a manos de Nicolás Pachelo. Nunca entró en la casa (de la víctima). No lo digo yo, lo dice la investigación. No existen pruebas”, aseveró Ribas durante su alocución.