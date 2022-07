Cupo de U$S 200 mensuales: ahorristas compraron en un día lo mismo que la importación de energía

En la plaza mayorista, el BCRA tuvo que vender U$S 98 millones para poder pagar la salida de dólares del segmento minorista. Los clientes de los bancos, que tienen un cupo de U$S 200 mensuales, se llevaron en 24 horas todo lo que se importa de energía diariamente. El dólar mayorista aumentó 50 centavos a $125,99 y con un volumen de negocios elevado: U$S 587 millones que ignoraron el feriado norteamericano.