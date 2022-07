Jaldo afirmó que Guzmán "había cumplido su etapa" y valoró la designación de Silvina Batakis

El gobernador destacó que Guzmán "había tenido un rol importante" en distintos aspectos, "como el hecho de refinanciar la deuda con el FMI". "Pero quizás ya estaban dadas las necesidades en la economía de ir un poco más allá, de controlar variables macroeconómicas que, por diferentes motivos, no se las está controlando", apuntó. Y puso como ejemplo de ello "la inflación" y "la expectativa de que comience a bajar". "Fue un conjunto de cosas, pero fundamentalmente de la política. Porque la economía tiene que ver con la política, y creo que Guzmán ha sentido, no sé si el término es 'presión política', pero íntimamente no ha sentido el apoyo que necesitaba para manejar otras áreas de Economía, como Energía", describió.