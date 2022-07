¿Qué piensa Batakis sobre los temas que deberá enfrentar en su nuevo cargo?

"Un país que no tiene un sistema tributario sólido no tiene destino y sí creo que necesitamos discutir qué servicios de calidad debemos brindar. Pero lo que no puede estar en discusión es que necesitamos un Estado presente, que regule, que controle, que fiscalice y que sea el vehículo para la producción, el consumo y para aumentar el bienestar de toda nuestra población".