"Manzur va a seguir ocupando el cargo de jefe de Gabinete", aseguró Jaldo

Jaldo aseguró que, si Manzur hubiese retornado a Tucumán por decisión de Alberto Fernández, no hubiera puesto reparos. "Hay que tomarlo como un hecho normal, no olvidemos que el gobernador que hoy está en licencia es el doctor Juan Manzur. Estoy de gobernador por una cuestión constitucional, que al ausentarse el titular del PE, queda el vicegobernador a cargo. Manzur puede volver cuando él decida, cuando decida el Presidente, y no hay dudas que vamos a funcionar como debe y tenemos que funcionar. No hay dudas de que, si vuelve a Tucumán, desde la Vicegobernación lo voy a acompañar. Hay que estar más juntos y unidos que nunca; el sillón de la Gobernación es de él", indicó. Y añadió: "El día que vuelva, vamos a trabajar igual o mejor que como lo estamos haciendo"