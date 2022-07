“El aislamiento político que va a sufrir Alberto Fernández va a ser fenomenal”

De Vido remarcó que el destino de Martín Guzmán estaba sentenciado desde el comienzo de la gestión y acusó al ex ministro de Economía de responder a los intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la embajada de los Estados Unidos (EEUU). “Espero que el nuevo ministro de Economía no sea personero de ningún interés económico”, sostuvo el exfuncionario kirchnerista en diálogo con la radio porteña AM 530.