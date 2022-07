Cristina Kirchner a Alberto Fernández: "Perón cazó la lapicera y no la largó más, entró a firmar"

"¿Cómo construye a Perón el poder?”, se pregunta la vicepresidenta. “Pide ir al departamento nacional del Trabajo. No lo conocían ni el gato. En noviembre lo transforma en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahí cazó la lapicera y no la largó más", exclamó la vicepresidenta en referencia a la trayectoria de Perón dentro del Grupo de Oficiales Unidos (GOU). Y agregó: "Entró a firmar y ¿qué firmó? El estatuto del peón rural. Derechos que los peones no tenía. Se ganó el odio eterno de los terratenientes".