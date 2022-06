Jaldo criticó a Alfaro: “que intente pagar y ponerse al día”

De todos modos, el titular del Poder Ejecutivo también brindó su versión de la polémica. En primer lugar, dijo que el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, fue invitado por el municipio para supervisar las cámaras de monitoreo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. “Porque esas cámaras pueden estar muy bonitas, muy lindas, pero si no están conectadas con la Policía de Tucumán, la verdad que solamente van a ser imágenes”, añadió Jaldo. Y describió que, al no estar conectados al sistema de Emergencias 911, no será posible actuar de inmediato ante un problema.