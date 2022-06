Dialogaron, pero sigue la toma en Enfermería

La propuesta de Ortigoza no fue bien recepcionada por Saab ni por el decano de Medicina, Mateo Martínez. Se expresaron en desacuerdo y respaldaron a las autoridades que asumieron el 27 de mayo (Decreto 285/2022). “Se hace difícil avanzar si se exige una renuncia; interpreto que están poniendo palos en la rueda”, expresó el secretario general de la UNT. Y agregó: “si aceptamos esta mesa de diálogo y Adiunt me dice que Moyano renuncie, ¿qué más van a pedir? Moyano asumió legalmente su cargo. Me siento avasallado, no lo puedo permitir. Si no, empiezo a interpretar que se busca el conflicto por el conflicto mismo. En una negociación todos cedemos, sino es una imposición. Si no se resuelve tendré que hablar con Asuntos Jurídicos para garantizar el normal desenvolvimiento de las clases”.