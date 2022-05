Escuela de Enfermería: “Tenemos toda la capacidad para ser Facultad”

Explicó que son alrededor de 7.000 estudiantes, 134 docentes y 32 no docentes para un establecimiento que cuenta con tres aulas y un baño. “Transformándonos en Facultad podemos pedir una mejora en infraestructura, además de mayor cupo docente. Nosotros tenemos toda la capacidad para ser Facultad y tener autonomía e independencia económica”, reiteró. Los estudiantes -que mantendrán una asamblea hoy a las 9, en la EUE- pretenden romper la dependencia que Enfermería mantiene con Medicina. “Hay que hacer un quiebre, queremos romper con la idea de que la enfermería tiene que estar por debajo de la medicina, cuando en realidad somos pares. Esta es una lucha que empezó en 1987 y siguió cerca de 2010, pero que no pudo llegar lejos. Hoy contamos con mucho apoyo, no solo de estudiantes sino también de docentes y de graduados”, puntualizó.