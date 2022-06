Escuela de Enfermería: convocan a una mesa tripartita para superar la crisis

La ex directora Angelina Liezún, por su parte, repudió los hechos de violencia ocurridos ayer y afirmó que los agresores eran personal del Decanato. Cuestionó que Martínez no haya permitido que el personal de Enfermería participe de la elección de las nuevas autoridades y solicitó la pronta desvinculación de la Escuela de la Facultad de Medicina. “Somos esclavos de una Facultad que no nos da nada pero maneja nuestros recursos. En mi gestión denunciamos lo que pasaba. Enfermería ya no se sostiene del zapato del médico”, dijo.