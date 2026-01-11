Secciones
Seguridad

El desgarrador mensaje del hermano de Antonella, la joven asesinada en Manantial Sur

La familia convoca a una marcha, mañana, en plaza Independencia.

PISTAS. Los investigadores rastrean mensajes en sus redes sociales para descubrir al potencial asesino de Antonella Álvarez. PISTAS. Los investigadores rastrean mensajes en sus redes sociales para descubrir al potencial asesino de Antonella Álvarez. FOTO TOMADA DE FACEBOOK.COM
Hace 2 Hs

Antonella Álvarez tenía 25 años cuando fue hallada sin vida en un basural en Manantial Sur. Mientras que el Ministerio Público Fiscal investiga cuál pudo ser el móvil del crimen para seguir las pistas del posible asesino, su familia clama por justicia y convoca a una marcha mañana, desde las 19.30, en la plaza Independencia.

Érika era la tercera hija del matrimonio de Claudia y Marcelo Álvarez. Vivía junto a sus padres y sus dos hermanas menores, en una vivienda en la calle Eudoro Aráoz al 2.400, pero hacía pocos meses se había mudado a una casa a algunas cuadras del domicilio familiar.

La última vez que la vieron con vida fue el sábado 3 de enero, luego de compartir un asado. Durante los días posteriores habían seguido en contacto a través de WhatsApp.

El jueves se enteraron por medio de un grupo de Facebook que vecinos de Manantial Sur habían encontrado un cadáver en un basural. “Algo dentro mío me decía que se trataba de ella, así que le pedí a mi marido y a mi hija que fueran a ver de quién se trataba”, dijo Claudia.

Cuando Marcelo y Micaela llegaron al lugar, ubicado en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera, les explicaron la situación, reconocieron el cadáver y confirmaron que se trataba de Antonella a partir de los tatuajes y de rasgos físicos de la joven.

El desgarrador mensaje del hermano de Antonella

Conmocionado por el asesinato de Antonella, su hermano Sergio, escribió un sentido mensaje en su perfil de Facebook: “Hermana mía, mí bebe bella, no sé cómo seguir sin vos. Te escribo porque ya no sé a quién hablarle cuando el dolor se vuelve insoportable. Pasan los días y no se va… al contrario, se hunde más hondo en mi pecho. Intento estar bien, lo intento de verdad, pero la calma me dura minutos y después vuelvo a caer en este vacío inmenso que dejaste”.

En el siguiente párrafo, el joven escribió que “nada alcanza, nada llena tu ausencia. Me duele despertarme sabiendo que no estás y me duele más dormirme con la esperanza imposible de verte en sueños. Te arrancaron de nosotros, y con vos se llevaron una parte de mí. No entiendo por qué, no entiendo cómo, solo sé que te extraño con un dolor que no tiene nombre. Si desde donde estás podés verme, dame una señal, dame un poco de tu fuerza”.

“Decime cómo seguir adelante sin vos, porque hay días en los que siento que no puedo más. Ayúdame a respirar cuando el pecho se cierra, ayúdame a levantarme cuando el alma se cae. No me sueltes ahora… quedate conmigo de la forma que puedas. Te prometo recordarte con amor, decir tu nombre, cuidar tu memoria y pedir justicia por vos. Pero hoy… hoy solo necesito sentir que todavía estás conmigo. Porque sin vos, hermana, el mundo se volvió demasiado pesado. Te amo. Y te voy a amar siempre”, cerró la carta para Antonella.

Temas FacebookWhatsAppEl ManantialFemicidio
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia
1

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

Jaldo y el dilema del poder: los espejos de Manzur y Alperovich
2

Jaldo y el dilema del poder: los espejos de Manzur y Alperovich

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo
3

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán
4

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja
5

Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja

Las infracciones de tránsito se incrementaron un 47% en la Capital entre 2024 y 2025
6

Las infracciones de tránsito se incrementaron un 47% en la Capital entre 2024 y 2025

Más Noticias
El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja

Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

Las infracciones de tránsito se incrementaron un 47% en la Capital entre 2024 y 2025

Las infracciones de tránsito se incrementaron un 47% en la Capital entre 2024 y 2025

Emergencia en La Patagonia: ¿los incendios son intencionales?

Emergencia en La Patagonia: ¿los incendios son intencionales?

Vacaciones de verano 2026: la invasión argentina a Brasil es impactante

Vacaciones de verano 2026: la invasión argentina a Brasil es impactante

Comentarios