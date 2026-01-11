El desgarrador mensaje del hermano de Antonella, la joven asesinada en Manantial Sur

En el siguiente párrafo, el joven escribió que “nada alcanza, nada llena tu ausencia. Me duele despertarme sabiendo que no estás y me duele más dormirme con la esperanza imposible de verte en sueños. Te arrancaron de nosotros, y con vos se llevaron una parte de mí. No entiendo por qué, no entiendo cómo, solo sé que te extraño con un dolor que no tiene nombre. Si desde donde estás podés verme, dame una señal, dame un poco de tu fuerza”.