Horas de tensión durante la toma de la Escuela de Enfermería: hubo acusaciones y forcejeos

“El licenciado (Marcelo) Morales, quien trabaja en el hospital Padilla, me violentó y me golpeó la mano con fuerza. No quiso dejar entrar a las cámaras (prensa) porque no quería que se filme adentro. Le puse la mano para que no me golpeara y no siguiera insultándome. A otra compañera la violentaron en el baño”, contó Fernanda, una alumna. “El sábado el Decano (de la Facultad de Medicina) envió a cuatro patoteros a golpear la puerta; no quisimos denunciar por cuestiones de seguridad, pero tenemos las fotos”, expresó ante “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play.