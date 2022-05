Yapura Astorga: en qué se basó la Corte para suspender el juicio

La denuncia fue impulsada por los dirigentes Sebastián Luna y Carlos Arnedo. Además del actual legislador, están imputados: su pareja Nerina Julieta Mustafá; su hijo Jorge Eduardo Yapura; Sergio Andrés Astorga, ex director jurídico municipal; Sonia Saavedra, ex secretaria de Gobierno y actual presidenta del Concejo; Julio Mercado, ex contador general de la Municipalidad; Olayo Medina, ex tesorero general; y Patricio Silva, ex jefe de compras.