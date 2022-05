El fiscal Marranzino se inhibió en el juicio Yapura Astorga

La causa se tramitó primero en el Centro Judicial de Monteros y en su momento se pidió en el Concejo Deliberante tafinisto el desafuero de Yapura Astorga, el cual no fue respondido por los concejales, con lo que comenzó tácitamente el proceso penal. Posteriormente, el expediente pasó al área judicial capital por readecuación de causas, y a su vez Yapura Astorga fue elegido legislador. Su defensa planteó que no podía ser sometido a juicio por sus fueros, pero la Corte Suprema lo rechazó. En una etapa de notificaciones previas al juicio oral, el defensor del imputado, Juan Macario Santamarina, planteó la nulidad de esas notificaciones y al opinar al respecto, hace dos meses, Marranzino dijo que tenía razón el pedido de nulidad y que además no se podía sentar a un legislador a un juicio común donde hay coimputados que no tienen fueros. Dijo que había que solicitar su desafuero y retrotraer la causa. No obstante, ya estaba organizado el proceso oral.