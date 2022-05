Atlético: en Santiago estudiará a un rival directo

El entrenamiento no fue muy exigente, teniendo en cuenta que hoy se disputarán dos partidos de 70 minutos cada uno, lo que significa que todos los viajeros sumarán algunos minutos de fútbol. “Estuvo buena la semana, tanto en Salta como aquí. No tuvimos muchas cargas físicas, así que fue tranquila. Nos enfocamos mucho en lo táctico y en lo colectivo. Paramos solamente una semana, no se perdió tanto el ritmo desde lo físico”, señaló Lotti.