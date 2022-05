Centenario del "Monumental: noche plena de felicidad para Atlético

Amato, por su parte, también se emocionó por haber pisado el césped de 25 de Mayo y Chile. “Nunca pensé que volvería a ser jugador de Atlético, no hay manera de describir lo que vivimos”, dijo el DT de General Belgrano de La Plata. Eso sí, a corto plazo no se imagina como entrenador de Atlético. “Tengo una relación muy fuerte con los hinchas, no me gustaría venir como técnico y que algunos malos resultados cambien eso. Por eso no me desespera la idea, sí tengo en claro que sería algo hermoso”, señaló.