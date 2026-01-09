Secciones
Política

Sitas cuestionó el pase del sector salud a la segunda tanda del cronograma

El gremio advirtió que el cambio sienta un “antecedente peligroso” y adelantó que en paritarias rechazará el DNU que congela los nombramientos en la administración pública.

La secretaria adjunta de Sitas, Adriana Bueno. La secretaria adjunta de Sitas, Adriana Bueno. ARCHIVO
Matias Argañaraz
Por Matias Argañaraz Hace 2 Hs

El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (Sitas) expresó su malestar luego de que, en enero, el Gobierno provincial ubicara al sector en la segunda tanda de cobro de los salarios estatales. Desde el gremio advirtieron que se trata de un “antecedente peligroso” y manifestaron su temor de que esta decisión se repita en los próximos meses.

En diálogo con LA GACETA, la secretaria adjunta de Sitas, Adriana Bueno, recordó que el reclamo por el orden de pago llevó más de una década. “Durante muchísimos años, el personal de salud estuvo tercero y cuarto en la lista de cobranza. Hubo un pedido histórico de Sitas en 2011 para que se comience a rotar y que alguna vez nosotros estemos primeros en la lista”, señaló. Según explicó, si bien el cronograma de enero se encuadra dentro de los plazos legales, el cambio generó un fuerte malestar entre los trabajadores del área.

“Tuvimos que vivir la tragedia del Covid 19 para que nos pongan primero, pero este mes, cuando publican el cronograma, vemos que estamos en segundo lugar y es un antecedente peligroso. La ley dice que tenés que cobrar dentro de los primeros cinco días hábiles, el día 7 estuvo dentro de los cinco días hábiles, pero genera mucho enojo que aquellas áreas que tienen los mayores sueldos o inician ferias cobren primero, mientras que para nosotros es una tragedia lograr las vacaciones”, afirmó. Y agregó: “no sabemos qué va a pasar en la próxima liquidación”.

Desde el gremio informaron que presentaron notas formales ante distintas autoridades provinciales para plantear el reclamo. “Presentamos una nota dirigida al ministro de Salud Luis Medina Ruiz, al ministro de Economía Daniel Abad y también al de Gobierno, Regino Amado, pero no tuvimos respuesta hasta ahora. Nuestro temor es que esto se repita todos los meses y que volvamos a lo que fue antes de la pandemia”, sostuvo Bueno.

LA GACETA consultó al Ministerio de Salud Pública por el reclamo. Fuentes vinculadas a esta cartera afirmaron que la demora fue solo de un día y prefirieron no hacer declaraciones.

Paritarias

En paralelo, Sitas comenzó a delinear su postura de cara a las próximas paritarias. Si bien aún no hay un pedido salarial cerrado, Bueno anticipó una fuerte oposición al DNU que prohibe designaciones de personal bajo relación de empleo público.“Esto tendría que aplicarse en los sectores donde se nombran personas que cobran un sueldo y no tienen un rol definido de trabajo. Salud no puede estar incluido”, remarcó.

Según explicó, la medida agrava una situación ya crítica en hospitales y centros de salud. “Ya es un problema en nuestro sector donde pocas personas tienen que hacer el trabajo de varios. Hay mucha sobreexigencia”, dijo. Además, reclamó el pago de deudas pendientes: “Se van a cumplir tres años de la modificación de la Ley de Carrera Sanitaria y todavía falta que se abone a los compañeros que tienen menos de 10 años para jubilarse”.

Temas Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de TucumánAdriana Bueno
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección
1

Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección

¿Estudiás ciencias sociales? Abrió la inscripción al Programa de Voluntariado 2026
2

¿Estudiás ciencias sociales? Abrió la inscripción al Programa de Voluntariado 2026

Vivir frente al mar y viajar barato: por qué los voluntariados costeros son furor entre jóvenes en 2026
3

Vivir frente al mar y viajar barato: por qué los voluntariados costeros son furor entre jóvenes en 2026

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?
4

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas
5

¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas

Estrenos de cine: “El beso de la Mujer Araña” va al ritmo de Jennifer López
6

Estrenos de cine: “El beso de la Mujer Araña” va al ritmo de Jennifer López

Más Noticias
¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas

¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas

Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección

Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

La “normalización” de Venezuela se dará por etapas, según Rubio

La “normalización” de Venezuela se dará por etapas, según Rubio

Una comedia romántica: “Volver a los 17”, un deseo cumplido para enamorarse

Una comedia romántica: “Volver a los 17”, un deseo cumplido para enamorarse

Musical más allá del tributo: Hugh Jackman y Kate Hundson protagonizan “Song Sung Blue”

Musical más allá del tributo: Hugh Jackman y Kate Hundson protagonizan “Song Sung Blue”

Sobrevivir en “Primate”: una mascota que se transforma en un ser aterrador

Sobrevivir en “Primate”: una mascota que se transforma en un ser aterrador

“Familia en renta”: encontrarse a uno mismo al vivir con otros

“Familia en renta”: encontrarse a uno mismo al vivir con otros

Comentarios