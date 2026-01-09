Sitas cuestionó el pase del sector salud a la segunda tanda del cronograma

El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (Sitas) expresó su malestar luego de que, en enero, el Gobierno provincial ubicara al sector en la segunda tanda de cobro de los salarios estatales. Desde el gremio advirtieron que se trata de un “antecedente peligroso” y manifestaron su temor de que esta decisión se repita en los próximos meses.
En diálogo con LA GACETA, la secretaria adjunta de Sitas, Adriana Bueno, recordó que el reclamo por el orden de pago llevó más de una década. “Durante muchísimos años, el personal de salud estuvo tercero y cuarto en la lista de cobranza. Hubo un pedido histórico de Sitas en 2011 para que se comience a rotar y que alguna vez nosotros estemos primeros en la lista”, señaló. Según explicó, si bien el cronograma de enero se encuadra dentro de los plazos legales, el cambio generó un fuerte malestar entre los trabajadores del área.
“Tuvimos que vivir la tragedia del Covid 19 para que nos pongan primero, pero este mes, cuando publican el cronograma, vemos que estamos en segundo lugar y es un antecedente peligroso. La ley dice que tenés que cobrar dentro de los primeros cinco días hábiles, el día 7 estuvo dentro de los cinco días hábiles, pero genera mucho enojo que aquellas áreas que tienen los mayores sueldos o inician ferias cobren primero, mientras que para nosotros es una tragedia lograr las vacaciones”, afirmó. Y agregó: “no sabemos qué va a pasar en la próxima liquidación”.
Desde el gremio informaron que presentaron notas formales ante distintas autoridades provinciales para plantear el reclamo. “Presentamos una nota dirigida al ministro de Salud Luis Medina Ruiz, al ministro de Economía Daniel Abad y también al de Gobierno, Regino Amado, pero no tuvimos respuesta hasta ahora. Nuestro temor es que esto se repita todos los meses y que volvamos a lo que fue antes de la pandemia”, sostuvo Bueno.
LA GACETA consultó al Ministerio de Salud Pública por el reclamo. Fuentes vinculadas a esta cartera afirmaron que la demora fue solo de un día y prefirieron no hacer declaraciones.
Paritarias
En paralelo, Sitas comenzó a delinear su postura de cara a las próximas paritarias. Si bien aún no hay un pedido salarial cerrado, Bueno anticipó una fuerte oposición al DNU que prohibe designaciones de personal bajo relación de empleo público.“Esto tendría que aplicarse en los sectores donde se nombran personas que cobran un sueldo y no tienen un rol definido de trabajo. Salud no puede estar incluido”, remarcó.
Según explicó, la medida agrava una situación ya crítica en hospitales y centros de salud. “Ya es un problema en nuestro sector donde pocas personas tienen que hacer el trabajo de varios. Hay mucha sobreexigencia”, dijo. Además, reclamó el pago de deudas pendientes: “Se van a cumplir tres años de la modificación de la Ley de Carrera Sanitaria y todavía falta que se abone a los compañeros que tienen menos de 10 años para jubilarse”.