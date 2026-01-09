Sitas cuestionó el pase del sector salud a la segunda tanda del cronograma

En diálogo con LA GACETA, la secretaria adjunta de Sitas, Adriana Bueno, recordó que el reclamo por el orden de pago llevó más de una década. “Durante muchísimos años, el personal de salud estuvo tercero y cuarto en la lista de cobranza. Hubo un pedido histórico de Sitas en 2011 para que se comience a rotar y que alguna vez nosotros estemos primeros en la lista”, señaló. Según explicó, si bien el cronograma de enero se encuadra dentro de los plazos legales, el cambio generó un fuerte malestar entre los trabajadores del área.