Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín

Se había hecho ya una costumbre que Tucumán participase con una delegación oficial propia en el Festival Nacional de Cosquín, la cita folclórica más importante del año en el país, pero en esta ocasión no habrá protagonismo local en ninguna de sus Nueve Lunas.
La fiesta tendrá lugar entre el 24 de este mes y el 1 de febrero, y en el tradicional segmento destinado a las provincias habrá presencia de Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, junto con enviados de otros países (Bolivia, Brasil, Japón, Paraguay y Uruguay).
La intervención institucional en Cosquín tiene un costo elevado por 18 minutos de actuación con transmisión a todo el país por la TV Pública (si bien nunca trasciende oficialmente el monto, se habla de medio millón de pesos, aparte de los gastos de traslado y honorarios artísticos). La cifra excede el presupuesto del Ente Cultural de Tucumán y lo desanimó a enviar músicos y cantantes como en otras oportunidades.
En 2023, la Provincia intervino con el espectáculo “Mi Tucumán querido”, con unos 70 integrantes seleccionados por audición abierta, mecanismo que se repitió en 2024 con “Mi modo de alumbrar” y en 2025 con “Siempre Tucumán”, del cual participaron 42 artistas jóvenes, de entre 16 y 22 años.
Para esta edición, el Gobierno tucumano optó por ser anfitrión del selectivo del Pre-Cosquín “con el objetivo de acercar a los participantes tucumanos la posibilidad de formar parte de este prestigioso certamen nacional, renovar su presencia en el camino hacia el escenario mayor del folclore argentino y reafirmar su compromiso con la proyección de artistas locales”, según la justificación del Ente Cultural.
La instancia no garantiza estar sobre el escenario “Atahualpa Yupanqui” de la plaza Próspero Molina, sino competir con los elegidos de otras subsedes (incluso tucumanos que participaron fuera de la provincia) en distintas rondas de eliminación sucesiva. Sólo los ganadores de cada rubro estarán en la grilla del festival.
Los tucumanos clasificados y que representarán a Tucumán en el 54º Certamen para Nuevos Valores sabrán si pasan el primer filtro el 13 y 14. En música, los viajeros serán Fabio Toledo y Daniela Cayos (en la categoría solista vocal); Puesta a Punto (dúo vocal); “Zamba por mí” (canción inédita), con Sofia Salomón; y Raíces Argentinas (conjunto vocal. En danza, el representante como solista de malambo masculino es Federico Leiva Otrera; solista de malambo femenino, Karla Valdez; pareja de danza tradicional, Gabriela Silva y Matías Núñez; conjunto de malambo, Los Troperos y conjunto de baile folclórico, Ballet El Payucano.
El jurado de música estuvo integrado por Rubén Cruz, Viviana Taberna y José María Montini; mientras que en danza evaluaron Miguel Diosque Dupuy, Elma Diosque Dupuy y Marcelo Sánchez. La veedora del Pre Cosquín fue Ayelén Lezcano.
En la cartelera oficial, por la provincia sólo está confirmado Por Siempre Tucu, que estará junto a Los 4 de Córdoba el sábado 31 en el espectáculo “Juntos-la leyenda continúa”. Esa misma noche, Melina Cabocota cantará en el segmento Cacharpaya. Y de origen tucumano actuará Destino San Javier el jueves 29.