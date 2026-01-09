Secciones
CulturaFOLCLORE

Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín

La Provincia decidió ser sede del selectivo de Nuevos Valores, pero no presentar un espectáculo oficial, a diferencia de las últimas ediciones. Los elegidos.

SOLISTA DE MALAMBO. Karla Valdez pasó el selectivo tucumano y se presentará en el Pre-Cosquín el 13 y 14. SOLISTA DE MALAMBO. Karla Valdez pasó el selectivo tucumano y se presentará en el Pre-Cosquín el 13 y 14.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 1 Hs

Se había hecho ya una costumbre que Tucumán participase con una delegación oficial propia en el Festival Nacional de Cosquín, la cita folclórica más importante del año en el país, pero en esta ocasión no habrá protagonismo local en ninguna de sus Nueve Lunas.

La fiesta tendrá lugar entre el 24 de este mes y el 1 de febrero, y en el tradicional segmento destinado a las provincias habrá presencia de Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, junto con enviados de otros países (Bolivia, Brasil, Japón, Paraguay y Uruguay).

La intervención institucional en Cosquín tiene un costo elevado por 18 minutos de actuación con transmisión a todo el país por la TV Pública (si bien nunca trasciende oficialmente el monto, se habla de medio millón de pesos, aparte de los gastos de traslado y honorarios artísticos). La cifra excede el presupuesto del Ente Cultural de Tucumán y lo desanimó a enviar músicos y cantantes como en otras oportunidades.

En 2023, la Provincia intervino con el espectáculo “Mi Tucumán querido”, con unos 70 integrantes seleccionados por audición abierta, mecanismo que se repitió en 2024 con “Mi modo de alumbrar” y en 2025 con “Siempre Tucumán”, del cual participaron 42 artistas jóvenes, de entre 16 y 22 años.

Para esta edición, el Gobierno tucumano optó por ser anfitrión del selectivo del Pre-Cosquín “con el objetivo de acercar a los participantes tucumanos la posibilidad de formar parte de este prestigioso certamen nacional, renovar su presencia en el camino hacia el escenario mayor del folclore argentino y reafirmar su compromiso con la proyección de artistas locales”, según la justificación del Ente Cultural.

La instancia no garantiza estar sobre el escenario “Atahualpa Yupanqui” de la plaza Próspero Molina, sino competir con los elegidos de otras subsedes (incluso tucumanos que participaron fuera de la provincia) en distintas rondas de eliminación sucesiva. Sólo los ganadores de cada rubro estarán en la grilla del festival.

Los tucumanos clasificados y que representarán a Tucumán en el 54º Certamen para Nuevos Valores sabrán si pasan el primer filtro el 13 y 14. En música, los viajeros serán Fabio Toledo y Daniela Cayos (en la categoría solista vocal); Puesta a Punto (dúo vocal); “Zamba por mí” (canción inédita), con Sofia Salomón; y Raíces Argentinas (conjunto vocal. En danza, el representante como solista de malambo masculino es Federico Leiva Otrera; solista de malambo femenino, Karla Valdez; pareja de danza tradicional, Gabriela Silva y Matías Núñez; conjunto de malambo, Los Troperos y conjunto de baile folclórico, Ballet El Payucano.

El jurado de música estuvo integrado por Rubén Cruz, Viviana Taberna y José María Montini; mientras que en danza evaluaron Miguel Diosque Dupuy, Elma Diosque Dupuy y Marcelo Sánchez. La veedora del Pre Cosquín fue Ayelén Lezcano.

En la cartelera oficial, por la provincia sólo está confirmado Por Siempre Tucu, que estará junto a Los 4 de Córdoba el sábado 31 en el espectáculo “Juntos-la leyenda continúa”. Esa misma noche, Melina Cabocota cantará en el segmento Cacharpaya. Y de origen tucumano actuará Destino San Javier el jueves 29.

Temas CosquínFestival Nacional de Cosquín
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Grilla de recitales para este 2026: las leyendas del rock son argentinas por adopción

Grilla de recitales para este 2026: las leyendas del rock son argentinas por adopción

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

Lo más popular
Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección
1

Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección

¿Estudiás ciencias sociales? Abrió la inscripción al Programa de Voluntariado 2026
2

¿Estudiás ciencias sociales? Abrió la inscripción al Programa de Voluntariado 2026

Vivir frente al mar y viajar barato: por qué los voluntariados costeros son furor entre jóvenes en 2026
3

Vivir frente al mar y viajar barato: por qué los voluntariados costeros son furor entre jóvenes en 2026

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?
4

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas
5

¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas

Estrenos de cine: “El beso de la Mujer Araña” va al ritmo de Jennifer López
6

Estrenos de cine: “El beso de la Mujer Araña” va al ritmo de Jennifer López

Más Noticias
¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas

¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas

Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección

Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

La “normalización” de Venezuela se dará por etapas, según Rubio

La “normalización” de Venezuela se dará por etapas, según Rubio

Una comedia romántica: “Volver a los 17”, un deseo cumplido para enamorarse

Una comedia romántica: “Volver a los 17”, un deseo cumplido para enamorarse

Musical más allá del tributo: Hugh Jackman y Kate Hundson protagonizan “Song Sung Blue”

Musical más allá del tributo: Hugh Jackman y Kate Hundson protagonizan “Song Sung Blue”

Sobrevivir en “Primate”: una mascota que se transforma en un ser aterrador

Sobrevivir en “Primate”: una mascota que se transforma en un ser aterrador

“Familia en renta”: encontrarse a uno mismo al vivir con otros

“Familia en renta”: encontrarse a uno mismo al vivir con otros

Comentarios