Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín

Los tucumanos clasificados y que representarán a Tucumán en el 54º Certamen para Nuevos Valores sabrán si pasan el primer filtro el 13 y 14. En música, los viajeros serán Fabio Toledo y Daniela Cayos (en la categoría solista vocal); Puesta a Punto (dúo vocal); “Zamba por mí” (canción inédita), con Sofia Salomón; y Raíces Argentinas (conjunto vocal. En danza, el representante como solista de malambo masculino es Federico Leiva Otrera; solista de malambo femenino, Karla Valdez; pareja de danza tradicional, Gabriela Silva y Matías Núñez; conjunto de malambo, Los Troperos y conjunto de baile folclórico, Ballet El Payucano.