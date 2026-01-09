Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

En la cartelera oficial -que mezcla el folclore con la cumbia y el cuarteto- no figura ningún artista provincial. Sin embargo, el joven violinista tucumano Thiago Santucho anunció en las redes sociales que actuará esta noche, a las 22.10. “¡Nos llamaron de Jesús María para convocarnos al escenario oficial del Festival! Muchísimas gracias a todos por el apoyo incondicional, no sería posible sin ustedes. Nos siguen desde diferentes puntos de nuestro país y de Bolivia. ¡Pronto estaremos dejando nuestra música con gran entusiasmo!”, escribió.