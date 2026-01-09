Secciones
Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Una tormenta obligó a cancelar la jornada inaugural en la ciudad cordobesa. La grilla

DESTINO SAN JAVIER. Franco Favini y los hermanos Ragone estarán hoy.
Hace 1 Hs

Estaba todo listo, pero el cielo dijo que no. La organización del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María confirmó ayer la cancelación de la primera noche de la 60° edición de ese encuentro por las adversas condiciones climáticas en la zona, con alertas naranja y amarilla por fuertes tormentas.

“La seguridad de nuestro público y de todos los que forman parte del festival es nuestra prioridad absoluta”, se anunció en las redes sociales; las entradas adquiridas serán reembolsadas, ya que no podrán usarse para otra fecha, por lo cual no actuará Los Nombradores del Alba, como estaba previsto.

La reprogramación sí alcanza al desfile y acto inaugural Unión de los Pueblos, con los abanderados y la participación especial de Destino San Javier. La grilla comenzará a las 15 y a las 17.30 se abrirán las puertas del Anfiteatro José Hernández, donde dos horas más tarde tendrá lugar la primera jineteada, pero sin montas especiales.

La Televisión Pública transmitirá en vivo todas las noches hasta el final, el domingo 18, dentro del programa “Se siente Argentina”, hasta las 3 de la madrugada. Para hoy se anuncian los shows de Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Ángelo Aranda, Lautaro Rojas y el Dj Fer Palacios, junto a La Maratón del Folklore.

Según trascendió oficialmente, el presidente Javier Milei estaría presente en el evento el viernes 16, día en que se presentará el Chaqueño Palavecino como artista principal.

En la cartelera oficial -que mezcla el folclore con la cumbia y el cuarteto- no figura ningún artista provincial. Sin embargo, el joven violinista tucumano Thiago Santucho anunció en las redes sociales que actuará esta noche, a las 22.10. “¡Nos llamaron de Jesús María para convocarnos al escenario oficial del Festival! Muchísimas gracias a todos por el apoyo incondicional, no sería posible sin ustedes. Nos siguen desde diferentes puntos de nuestro país y de Bolivia. ¡Pronto estaremos dejando nuestra música con gran entusiasmo!”, escribió.

