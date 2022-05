Atlético: entre refuerzos y amistosos

De cara a este partido, Pusineri todavía no paró ningún equipo titular. Los trabajos en la práctica de ayer continuaron en sintonía a los que se hicieron en Salta, mucho físico y poca pelota. Por este motivo no resultaría extraño que el equipo titular sea similar a lo que venía mostrando en los últimos partidos, más aún si se toma en cuenta que no llegó ningún refuerzo y que solamente tiene una baja: José Aléxis Doldán Aquino, quien de todas maneras no sumó minutos desde la llegada de Pusineri.