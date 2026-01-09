Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Con las evidencias reunidas, solicitaron las medidas de allanamiento en dos domicilios de la Capital, las cuales fueron aprobadas por la jueza Cynthia Lorena Rocha. Los procedimientos se llevaron a cabo durante la jornada del martes pasado y se secuestraron dispositivos electrónicos que ahora serán peritados, entre ellos dos notebooks, pendrives y una cámara digital tipo GoPro, además de otros elementos de interés para la causa. Al momento de los registros, el sospechoso no se encontraba en los inmuebles, por lo que se libró un pedido de captura en su contra.