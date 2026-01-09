Secciones
Seguridad

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Tres ladrones le quitaron sus pertenencias.

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte
Hace 1 Hs

Un efectivo policial fue víctima del robo de su mochila en barrio Norte. El uniformado se encontraba realizando tareas de vigilancia cuando dejó momentáneamente sus pertenencias apoyadas contra una pared para verificar una situación a pocos metros de la intersección de las calles Virgen de la Merced y Santiago del Estero. Fue en ese momento que tres sujetos habrían aprovechado el descuido para apoderarse del bolso con objetos personales y darse a la fuga. No obstante, gracias al accionar del sistema de cámaras de seguridad, los sospechosos fueron detectados y posteriormente aprehendidos por personal policial en la zona de Junín y avenida Sarmiento.

A causa del hecho, el Ministerio Público Fiscal realizó una audiencia de control de aprehensión y formulación de cargos contra los imputados, de 35, 31 y 29 años. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, encabezada por el fiscal José Sanjuán. La Fiscalía imputó a los acusados por hurto simple y solicitó prisión preventiva por 39 días.

Finalmente, la jueza interviniente ordenó la prisión preventiva para dos de los imputados con antecedentes y dispuso medidas de coerción de menor intensidad para el tercero.

Temas Inseguridad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Robo en Villa Luján: dos ladrones fueron imputados por sustraer una motocicleta

Robo en Villa Luján: dos ladrones fueron imputados por sustraer una motocicleta

Lo más popular
Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección
1

Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección

¿Estudiás ciencias sociales? Abrió la inscripción al Programa de Voluntariado 2026
2

¿Estudiás ciencias sociales? Abrió la inscripción al Programa de Voluntariado 2026

Vivir frente al mar y viajar barato: por qué los voluntariados costeros son furor entre jóvenes en 2026
3

Vivir frente al mar y viajar barato: por qué los voluntariados costeros son furor entre jóvenes en 2026

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?
4

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas
5

¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas

Estrenos de cine: “El beso de la Mujer Araña” va al ritmo de Jennifer López
6

Estrenos de cine: “El beso de la Mujer Araña” va al ritmo de Jennifer López

Más Noticias
¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas

¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas

Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección

Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

La “normalización” de Venezuela se dará por etapas, según Rubio

La “normalización” de Venezuela se dará por etapas, según Rubio

Una comedia romántica: “Volver a los 17”, un deseo cumplido para enamorarse

Una comedia romántica: “Volver a los 17”, un deseo cumplido para enamorarse

Musical más allá del tributo: Hugh Jackman y Kate Hundson protagonizan “Song Sung Blue”

Musical más allá del tributo: Hugh Jackman y Kate Hundson protagonizan “Song Sung Blue”

Sobrevivir en “Primate”: una mascota que se transforma en un ser aterrador

Sobrevivir en “Primate”: una mascota que se transforma en un ser aterrador

“Familia en renta”: encontrarse a uno mismo al vivir con otros

“Familia en renta”: encontrarse a uno mismo al vivir con otros

Comentarios