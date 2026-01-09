Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Un efectivo policial fue víctima del robo de su mochila en barrio Norte. El uniformado se encontraba realizando tareas de vigilancia cuando dejó momentáneamente sus pertenencias apoyadas contra una pared para verificar una situación a pocos metros de la intersección de las calles Virgen de la Merced y Santiago del Estero. Fue en ese momento que tres sujetos habrían aprovechado el descuido para apoderarse del bolso con objetos personales y darse a la fuga. No obstante, gracias al accionar del sistema de cámaras de seguridad, los sospechosos fueron detectados y posteriormente aprehendidos por personal policial en la zona de Junín y avenida Sarmiento.
A causa del hecho, el Ministerio Público Fiscal realizó una audiencia de control de aprehensión y formulación de cargos contra los imputados, de 35, 31 y 29 años. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, encabezada por el fiscal José Sanjuán. La Fiscalía imputó a los acusados por hurto simple y solicitó prisión preventiva por 39 días.
Finalmente, la jueza interviniente ordenó la prisión preventiva para dos de los imputados con antecedentes y dispuso medidas de coerción de menor intensidad para el tercero.