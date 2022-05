Atlético: nueva ilusión en marcha

El entrenador tiene muy en claro que el mercado de pases será bastante atípico en esta ocasión. Por eso optó por llevar algunos juveniles a la pretemporada. Por caso, Matías Sánchez, Gustavo Lescano, Marcos Valor, Camilo Albornoz, Kevin Isa Luna y Franco Coman se vieron beneficiados por este abrupto inicio de pretemporada. “Es un mercado raro, no hay muchas posibilidades. Trataremos que alguien pueda acercarse para potenciar el plantel. No puedo dar nombres propios porque no hay nada concreto”, respondió el entrenador ante una nueva consulta.