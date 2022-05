Mauricio Macri: “Cristina Kirchner es víctima de las promesas de un Presidente que no cumple ninguna”

“Cristina es víctima de las promesas de un presidente que no cumple ninguna. Ella recibió un montón de promesas y él no le cumple ninguna", describió Macri en una entrevista con "Desde el llano", el programa emitido por TN. Además, sostuvo que Alberto Fernández "dice una cosas a la mañana y otra a la tarde". "Ha destruido el instrumento de comunicación más importante de un gobierno: la palabra del presidente. Este mamarracho de contradecirse y mentir es muy dañino eso genera decepción, bronca y hartazgo. Ninguno de los dos tiene noción a donde va el mundo, no tienen una idea clara ni rumbo”, añadió Macri.