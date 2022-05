Macri tensiona y divide al PRO

Ayer a la mañana, en respuesta al llamado de Mauricio Macri para que el PRO ponga distancia de la UCR, el diputado nacional Emiliano Yacobitti salió a responderle al plantear que “el radicalismo es un partido que no está dispuesto a no ser escuchado, no solamente en la coalición sino en el futuro de la Argentina”. “Para eso estamos, le guste a quien le guste”, desafió en declaraciones radiales el legislador referenciado en el sector partidario Evolución, que encabezan Martín Lousteau y Enrique “Coti” Nosigilia.