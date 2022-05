Alberto Fernández: "ella no es mi enemiga, mi enemigo es Macri"

En un extenso reportaje concedido a El País de España, Fernández se manifestó en contra de la invasión rusa a Ucrania y explicó que sus visitas previas a Moscú y a Beijing no respondieron a un alineamiento. "No fui a ver a Putin por la guerra, lo fui a ver porque Argentina necesita inversiones y Rusia expresaba interés de invertir. No fui a hablar con Putin de la guerra, días después también hablé con el chino Xi Jinping. Algunos medios argentinos, con posiciones dominantes en el mercado, quisieron convertir esto en un alineamiento ideológico que no es. Somos firmes defensores del multilateralismo, creemos que Argentina debe conectarse con el mundo sin alineamientos automáticos y respetar las reglas del derecho internacional", respondió el mandatario.