“Somos docentes, no abogados”, se defendió la Junta de ATEP

Luego de los duros cuestionamientos vertidos por el opositor Hugo Brito, autoridades de la Junta rompieron el silencio. En diálogo con LA GACETA, la presidenta Roxana Roig y el vocal titular David Roberto Ruiz afirmaron que se los inculpa por aspectos que no les compete. “Nosotros estamos totalmente tranquilos con el rol de la Junta. Hemos hecho lo mejor que hemos podido. Somos docentes, no abogados. Yo me voy a hacer cargo de todos mis actos, pero no me puedo seguir haciendo cargo de lo que no me compete, porque me supera”, dijo Roig.