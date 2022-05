San Martín: recuperar el nivel, y ganar

Cuando las cosas no vienen del todo bien, los jugadores de experiencia son claves. Hernán Pellerano no jugó los últimos partidos, pero intentó empujar a sus compañeros desde afuera con el mismo ímpetu que muestra en el campo. “Siempre me gustó ayudar al equipo; ahora mucho más con la experiencia. Los jugadores de más trayectoria siempre son una especie de termómetro; ahora es el momento para apuntalar al equipo”, dijo el central, orgulloso del grupo que integra. “Los buenos planteles se ven cuando las cosas no van bien y este grupo está con todas las fuerzas”, sentenció.