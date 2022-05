San Martín: una baja inesperada; silencio casi absoluto

Si bien el ex delantero de Tigre, All Boys y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, entre otros equipos, hasta aquí no había tenido un buen rendimiento con la camiseta “santa”, nadie esperaba esta salida abrupta. “Estamos en charlas con el jugador; por ahora no hay nada firmado”, le comentaron a LG Deportiva un par de dirigentes con mucho peso en la toma de decisiones futbolistas en Bolívar y Pellegrini. “Se tomó esta determinación debido al bajo rendimiento y por una serie de varias inconductas”, agregaron.